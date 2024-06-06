2024'ün en iyi turizm ekonomisine sahip 10 ülkesi: Türkiye de listede
Dünya Ekonomik Forumu'nda yayınlanan Seyahat ve Turizm Gelişim Endeksi (TTDI) 2024'ün en iyi turizm ekonomilerini belirledi. Dünya Ekonomik Forumu'nda yayınlanan 2024 raporuna göre, Amerika Birleşik Devletleri şu anda dünyanın en güçlü seyahat ve turizm ekonomisine sahip. Listenin ilk 10'unda Avrupa'dan 6 ülke var. Türkiye ise 29'uncu sırada yer aldı...
Dünya Ekonomik Forumu'nda yayınlanan Seyahat ve Turizm Gelişim Endeksi (TTDI) 2024'ün en iyi turizm ekonomilerini belirledi. Raporun ölçütleri ülkelerin turizm sektörlerine odaklanıyor; havaalanları, karada ulaşım ve limanlar, doğal ve kültürel kaynaklar, emniyet ve güvenlik, fiyat rekabeti ve destinasyonların turizme açıklığı gibi faktörleri içeriyor.
Raporda, “Endeks, sektörün sürdürülebilir ve dirençli bir şekilde gelişmesini sağlayan ve dolayısıyla bir ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan bir dizi faktör ve politikayı ölçmektedir” deniyor.
2024'ün en iyi seyahat ve turizm sektörü olan ülkeleri
Kısmen milli parkları, üniversiteleri ve büyük metropolleri sayesinde ABD şu anda dünyanın en güçlü seyahat ve turizm ekonomisine sahip ülke olarak ilk sırada yer alıyor. ABD'nin ilk sırada yer almasına yardımcı olan bir kategori de küresel şehirler ve büyük şirketlerin varlığı olarak tanımlanan “tatil dışı kaynaklar”.
429 milli park alanı ve 12.000 milden fazla kıyı şeridine sahip olan ABD, doğal kaynaklar açısından da Avustralya ve Brezilya'nın ardından üçüncü sırada yer aldı. Ülke, turistik hizmetler ve altyapı açısından 6. sırada yer alıyor.
29- Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri'nin yetersiz kaldığı alanlar arasında fiyat rekabeti (115. sırada) ile emniyet ve güvenlik (77. sırada) yer alıyor. Malezya fiyat rekabetçiliğinde, Singapur ise emniyet ve güvenlikte ilk sırada yer aldı. Raporda Türkiye ise 29'uncu sırada yer alıyor. 2021'deki bir önceki raporda Japonya listenin başında yer alıyordu.
Raporun ilk 10'unda yer alan en iyi turizm ekonomisine sahip ülkeler şu şekilde:
10- İsviçre