2024'ün en iyi turizm ekonomisine sahip 10 ülkesi: Türkiye de listede

Dünya Ekonomik Forumu'nda yayınlanan Seyahat ve Turizm Gelişim Endeksi (TTDI) 2024'ün en iyi turizm ekonomilerini belirledi. Raporun ölçütleri ülkelerin turizm sektörlerine odaklanıyor; havaalanları, karada ulaşım ve limanlar, doğal ve kültürel kaynaklar, emniyet ve güvenlik, fiyat rekabeti ve destinasyonların turizme açıklığı gibi faktörleri içeriyor.

Raporda, “Endeks, sektörün sürdürülebilir ve dirençli bir şekilde gelişmesini sağlayan ve dolayısıyla bir ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan bir dizi faktör ve politikayı ölçmektedir” deniyor.