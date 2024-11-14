2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret için hangi zam oranları konuşuluyor? İşte detaylar...
Milyonlarca çalışan asgari ücret zammını merak ediyor. Yılın son döneminde asgari ücret görüşmelerini ve asgari ücrete olası zam oranları daha fazla konuşulacak.
Enflasyon raporu sunumunda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Asgari ücreti Merkez Bankası belirlemiyor. Hükümet, işveren ve sendikalar bir araya geliyor ve görüşmeler gerçekleştiriyor" demişti. Yine aynı sunumda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da "Ücretlerin belirlenmesinde ileriye dönük endekslemeye geçmek durumunda olduğunu bunun iyi olacağını" söylemişti.
Meclis'te bütçe görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacak, herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyonunu yukarı yönlü revize ederek yüzde 44 oranına çıkardı, Orta Vadeli Programda ise hedef yüzde 41,5... Merkez Bankası'nın 2025 yılı öngörüsü ise yüzde 21. Başkan Karahan kasım ve aralıkta her ay için yüzde 1,5'lik aylık enflasyon beklentilerinin olduğunu belirtti.