2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...

Enflasyon raporu sunumunda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Asgari ücreti Merkez Bankası belirlemiyor. Hükümet, işveren ve sendikalar bir araya geliyor ve görüşmeler gerçekleştiriyor" demişti. Yine aynı sunumda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da "Ücretlerin belirlenmesinde ileriye dönük endekslemeye geçmek durumunda olduğunu bunun iyi olacağını" söylemişti.