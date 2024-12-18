2025 asgari ücret zammında gözler o tarihte: Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan son rakam
Milyonlarca çalışan yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 19 Aralık Perşembe günü yapacak. Kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamalarının ardından asgari ücrete yapılan zam oranı ve rakamın kesinleşeceği belirtiliyor. Asgari ücret ne kadar olacak? işte konuşulan rakamlar...
16 Aralık'ta gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporlarını komisyonla paylaşmıştı.
Enflasyonla mücadele sürecindeki göstergeler ve bir bekâr çalışanın aylık geçim maliyeti toplantıda ele alınmıştı. Taraflar toplantıda asgari ücret zammına ilişkin herhangi bir rakam telaffuz etmemişti.
ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA RAKAM PAZARLIĞI OLACAK MI?
Gerçekleştirilecek üçüncü toplantıda tarafların rakamları masaya getirmesi ve pazarlık sürecinin başlaması bekleniyor.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci toplantı öncesi Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada toplantı çağrısının hükümet kanadından geldiğini belirterek, "Bu toplantıda hükümetin bir rakam telafuz etmesini beklemiyoruz. İşveren ve işçi kanadının zam konusundaki rakamsal bazda düşüncesini öğrenmek isteyebilirler. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi eğer bize bir rakam söylenmez, masaya getirilmezse, biz de bir rakam telafuz etmeyi düşünmüyoruz" değerlendirmesini yapmıştı.