2025 asgari ücrette geri sayım! Uzman isim pazarlığın başlayacağı rakamı açıkladı
Milyonlarca çalışan, 2025'te asgari ücrete yapılacak zammı merakla bekliyor. Enflasyon oranlarına göre çeşitli hesaplamalar yapılırken, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, asgari ücret pazarlıklarına başlanacak tahmini rakamı paylaştı.
Asgari ücret pazarlığı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan, zam beklentisiyle süreci heyecanla takip ediyor. Asgari ücret artışında enflasyon oranı ise belirleyici faktör olacak.
Türkiye'nin 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, yıl sonu enflasyon hedefi %41,5 olarak belirlendi. Ayrıca, 2025 yılı için enflasyon hedefi %17,5 olarak öngörüldü.
Asgari ücretlilere bu yıl temmuz ayında ara zam yapılmadı. Bu durum, işçi kesiminin beklentisini, gerçekleşen enflasyon oranında bir zam almak üzerine odaklandırdı. İşçilerin asgari zam beklentisi ise %40 olarak ifade ediliyor.