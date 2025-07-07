2025 ATM para yatırma limitleri güncellendi: İşte bankalara göre yeni limitler ve uygulama şartları

Yapı Kredi ve Enpara 185 bin TL ile en yüksek limiti sunuyor.

Garanti BBVA ve Fibabanka 100 bin TL’ye kadar işlem yapılmasına izin veriyor.

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım 20 bin TL limit belirledi.

Vakıfbank, Halkbank, ING, QNB Finansbank ve Kuveyt Türk 50 bin TL sınırı uyguluyor.

Odeabank için limit 100 bin TL.

Vakıf Katılım ise 2 bin 500 TL ile en düşük sınırı sunan banka oldu.