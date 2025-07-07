  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 2025 ATM para yatırma limitleri güncellendi: İşte bankalara göre yeni limitler ve uygulama şartları

2025 ATM para yatırma limitleri güncellendi: İşte bankalara göre yeni limitler ve uygulama şartları

2025 yılı itibarıyla ATM para yatırma limitleri güncellendi. Bankalar, ATM üzerinden yapılan para yatırma işlemleri için yeni limitlerini duyurdu. Her bankanın belirlediği limitler farklılık gösterebileceği için, kullanıcıların işlem öncesinde bankalarının resmi internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden ATM para yatırma limiti sorgulaması yapmaları öneriliyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

2025 ATM para yatırma limitleri güncellendi: İşte bankalara göre yeni limitler ve uygulama şartları - Sayfa 1

Bankaların 2025 yılı için belirlediği yeni ATM para yatırma limitleri belli oldu. Kullanıcıların işlem öncesi limitleri kontrol etmesi, beklenmeyen ek ücretlerden kaçınmak için kritik önem taşıyor.

1 | 7
2025 ATM para yatırma limitleri güncellendi: İşte bankalara göre yeni limitler ve uygulama şartları - Sayfa 2

GÜNCEL LİMİTLER DUYURULDU

Bankalar, 2025 yılı itibarıyla ATM üzerinden para yatırma işlemlerinde geçerli olacak yeni limitlerini duyurdu. Her bankada limitler ve işlem koşulları farklılık gösterirken, öne çıkan güncel limitler şu şekilde sıralanıyor:

2 | 7
2025 ATM para yatırma limitleri güncellendi: İşte bankalara göre yeni limitler ve uygulama şartları - Sayfa 3

Yapı Kredi ve Enpara 185 bin TL ile en yüksek limiti sunuyor.

Garanti BBVA ve Fibabanka 100 bin TL’ye kadar işlem yapılmasına izin veriyor.

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım 20 bin TL limit belirledi.

Vakıfbank, Halkbank, ING, QNB Finansbank ve Kuveyt Türk 50 bin TL sınırı uyguluyor.

Odeabank için limit 100 bin TL.

Vakıf Katılım ise 2 bin 500 TL ile en düşük sınırı sunan banka oldu.

3 | 7
2025 ATM para yatırma limitleri güncellendi: İşte bankalara göre yeni limitler ve uygulama şartları - Sayfa 4

QR kodla yapılan para yatırma ve çekme işlemlerinde bazı bankalar üst limit koymazken, limit belirtenler genellikle para çekme ile sınırlı kalıyor. Örneğin, İş Bankası ve Garanti BBVA QR işlemleri için 10 bin TL’ye kadar izin veriyor. Bazı bankalar ise bu konuda açıklama yapmadı.

4 | 7