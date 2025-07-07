2025 ATM para yatırma limitleri güncellendi: İşte bankalara göre yeni limitler ve uygulama şartları
2025 yılı itibarıyla ATM para yatırma limitleri güncellendi. Bankalar, ATM üzerinden yapılan para yatırma işlemleri için yeni limitlerini duyurdu. Her bankanın belirlediği limitler farklılık gösterebileceği için, kullanıcıların işlem öncesinde bankalarının resmi internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden ATM para yatırma limiti sorgulaması yapmaları öneriliyor. İşte konuyla ilgili detaylar...
Bankaların 2025 yılı için belirlediği yeni ATM para yatırma limitleri belli oldu. Kullanıcıların işlem öncesi limitleri kontrol etmesi, beklenmeyen ek ücretlerden kaçınmak için kritik önem taşıyor.
GÜNCEL LİMİTLER DUYURULDU
Bankalar, 2025 yılı itibarıyla ATM üzerinden para yatırma işlemlerinde geçerli olacak yeni limitlerini duyurdu. Her bankada limitler ve işlem koşulları farklılık gösterirken, öne çıkan güncel limitler şu şekilde sıralanıyor:
Yapı Kredi ve Enpara 185 bin TL ile en yüksek limiti sunuyor.
Garanti BBVA ve Fibabanka 100 bin TL’ye kadar işlem yapılmasına izin veriyor.
Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım 20 bin TL limit belirledi.
Vakıfbank, Halkbank, ING, QNB Finansbank ve Kuveyt Türk 50 bin TL sınırı uyguluyor.
Odeabank için limit 100 bin TL.
Vakıf Katılım ise 2 bin 500 TL ile en düşük sınırı sunan banka oldu.