2025 bayram ikramiyesi 4.000₺ oldu: Özgür Erdursun yıldan yıla eriyen ikramiye hesabını ortaya koydu
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere yönelik Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 4 bin TL'ye yükseldiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2018 yılından bu yana emekli ikramiyesinin alım gücündeki düşüşü detaylı hesaplamalarla ortaya koydu.
Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilen bayram ikramiyesi 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltildi.
Zam kararının ardından sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, ikramiyedeki yüzde 33’lük artışı değerlendirdi ve emeklilerin alım gücü açısından bu artışın yeterli olup olmadığına dikkat çekti.
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emekli bayram ikramiyelerinin yıllar içinde enflasyon karşısında değer kaybettiğine dikkat çekti. Erdursun, 2018 yılında 1.000 TL olarak başlayan bayram ikramiyesinin geçtiğimiz yıl yüzde 50 artışla 2.000 TL’den 3.000 TL’ye yükseltildiğini hatırlatarak, yapılan zamların alım gücünü korumakta yetersiz kaldığını belirtti.