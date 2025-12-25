2025 ekonomisinin özeti: Ay ay yaşananlar, dönüm noktaları, dikkat çekenler
2025 yılı dönüp bakınca ekonomi açısından hem Türkiye'de hem dünyada birçok zorluk içeriyor. Her ay için tek başlık ve fotoğraf seçmek hiç kolay olmadı. 2025'te ay ay ekonomiye damga vuran gelişmeler neler oldu?
Ocak-Trump’ın göreve başlaması
ABD Başkanı Donald Trump küresel ekonomiye tehditler içeren seçim vaatleriyle kazanarak Ocak 2025’te görevi teslim aldı. Yıl boyunca yaşanacak gelişmelerin habercisi niteliğinde gündeme damga vurdu.
Şubat-Enflasyonda rota değişimi ve TÜSİAD gerilimi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda, yıl sonu enflasyon tahminlerini güncelledi. 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 21 seviyesinden yüzde 24’e çıkarıldı.
Şubat ayında ayrıca ekonomi dünyasını ilgilendiren diğer bir önemli gelişme de TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın 13 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle yargıya konu olan suçlamalarla yargılanmaları oldu.
Orhan Turan konuşmasında, hukukun üstünlüğünün eksikliği durumunda ekonomik ve toplumsal sorunların derinleşeceğini vurgularken, enflasyonla mücadelenin hızlanması, sanayiciler ve çalışanların zorlandığı, toplumun farklı kesimlerinde huzursuzluğun arttığını ifade emişti. Aras da eğitim, liyakat ve hukuka güven konularına değinerek, Kartalkaya’daki yangın ve 6 Şubat depremleri gibi olayları örnek göstermişti.
Mart-İBB Ekrem İmamoğlu operasyonu ve piyasalarda oynaklık
2025 Mart ayına damga vuran 19 Mart sabahı İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konutuna yapılan bir operasyonla gözaltına alınması oldu. Operasyonun olduğu ve takip eden 3 gün içinde BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 20 oranında değer kaybederken, dolar/TL 36 seviyesinden 41,64’e çıkarak piyasa müdahalesiyle rezervlerde de azalışın görülmesine yol açtı. Yargılama süreci halen devam ediyor.
Nisan-Trump’ın dünyayı sarsan tarifeleri
Dünya, Trump’ın gümrük tarifeleriyle tanıştı. Sürekli değişen oranlarda her bölge ve ülkeye, farklı ürünlere farklı tarifeler getirmeyi planlayan Trump, bir süre sonra durumu pazarlık kozuna döndürerek her ülke ile ayrı ayrı anlaşmalar ya da görüşmelerle tarifeleri değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. Dünya, Trump’ın belirsizliğiyle dengelenmeyi öğreniyor.