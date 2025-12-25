2025 ekonomisinin özeti: Ay ay yaşananlar, dönüm noktaları, dikkat çekenler

Şubat-Enflasyonda rota değişimi ve TÜSİAD gerilimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda, yıl sonu enflasyon tahminlerini güncelledi. 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 21 seviyesinden yüzde 24’e çıkarıldı.

Şubat ayında ayrıca ekonomi dünyasını ilgilendiren diğer bir önemli gelişme de TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın 13 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle yargıya konu olan suçlamalarla yargılanmaları oldu.

Orhan Turan konuşmasında, hukukun üstünlüğünün eksikliği durumunda ekonomik ve toplumsal sorunların derinleşeceğini vurgularken, enflasyonla mücadelenin hızlanması, sanayiciler ve çalışanların zorlandığı, toplumun farklı kesimlerinde huzursuzluğun arttığını ifade emişti. Aras da eğitim, liyakat ve hukuka güven konularına değinerek, Kartalkaya’daki yangın ve 6 Şubat depremleri gibi olayları örnek göstermişti.