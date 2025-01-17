2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Hangi rakam konuşuluyor?
Emekli maaş zamları belli oldu, gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. 2025 Ramazan Bayramı yaklaşırken emekliler de bayram ikramiyesi ödemelerine odaklandı. Bayram ikramiyesi artacak mı? Emeklilere verilen bayram ikramiyesi için hangi zam senaryoları konuşuluyor? İşte detaylar...
İkramiye 2018'de her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlandı, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024 için ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi.
Emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından şimdi de emekli ikramiyelerine gelecek zam oranı merak ediliyor.
EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAM SENARYOLARI
6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı oranı yüzde 15.75 olarak belirlendi. 4A-4B en düşük emekli aylık tutarı ise 14 bin 469 liraya yükseltildi.