2025 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ikramiye takvimi ve tüm detaylar…
Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala milyonlarca emekli, 2025 yılı bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Bu yıl 4 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyeleri, bayram öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına aktarılacak. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri hangi tarihlerde ödenecek? İşte merakla beklenen ikramiye takvimi ve tüm detaylar…
Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler heyecanla bekleyişe geçti. Bayram, 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram öncesinde en çok merak edilen konulardan biri ise emeklilere verilecek bayram ikramiyesi ödemeleri oldu.
Bu yıl emekli bayram ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. 2024’te 3.000 TL olan ikramiye, 2025’te 4.000 TL’ye yükseldi. Emekliler, yıl içinde Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki kez bayram ikramiyesi alıyor. Böylece emeklilere yıllık toplam 8.000 TL ödeme yapılacak.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, emekli bayram ikramiyesi ödemeleri son yıllarda olduğu gibi yine bayramdan önceki haftada yapılacak. Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacağından, ikramiyelerin 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.