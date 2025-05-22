2025 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ikramiye takvimi ve tüm detaylar…

Bu yıl emekli bayram ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. 2024’te 3.000 TL olan ikramiye, 2025’te 4.000 TL’ye yükseldi. Emekliler, yıl içinde Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki kez bayram ikramiyesi alıyor. Böylece emeklilere yıllık toplam 8.000 TL ödeme yapılacak.



