2025 Kasım ayı emekli promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon hangi bankada? İşte rakamlar...
Yeni ayla birlikte emekli promosyon kampanyası yenilendi. Emekli maaş promosyon kampanyalarından yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar Ziraat Bankası, Garanti, Akbank, Türkiye Finans ve diğer bankaların promosyon tutarını araştırıyor. Promosyon miktarı, emeklinin aldığı maaşa göre değişiklik gösteriyor. Emekliler, farklı bankaların sunduğu teklifleri karşılaştırarak kendileri için en uygun olanı seçme imkanına sahip oluyor. Peki, en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor? İşte, 2025 Kasım ayı banka banka emekli promosyon tutarı...
Emekli promosyon tutarları güncellendi. Kasım emekli promosyonlarını güncelleyen bankalar tutarlarını ve şartlarını duyurdu.
2025 yılı için güncellenen emekli promosyon miktarları, emekliler için önemli bir gelir kaynağı oluyor.
Bazı bankalarda ek ödeme, fatura talimatı, kredi kartı ve mobil kullanım şartlarını birleştirerek toplamda 30.000 TL’yi geçebiliyor.
İşte Kasım 2025 banka banka emekli promosyon tutarları...
ŞEKERBANK
Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor.
Buna göre maaş aralığı:
0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;
10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;
15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.
Ek ürün kampanyaları ile birlikte promosyon tutarı 27.500 TL'ye varabiliyor.
Kampanya emekli maaşını Şekerbank'a taşıyan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile bankadan emekli maaşı almakta olan, mevcut 3 yıllık taahhüdü 2025 yılı içerisinde bitip taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler için geçerlidir.
Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.
ING
Emekli maaşınızı ING’den almaya başlayarak 15.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit emekli promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.
Kampanya 1 - 30 Kasım 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.