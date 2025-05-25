2025 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Peki yeni emekliler ikramiye alacak mı?
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla milyonlarca kişi bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. SGK’dan yapılacak açıklama sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı ikramiyesi kimlere verilecek? Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alabilecek mi? Yurt dışında çalışanlar ne yapmalı? İşte merak edilen tüm soruların cevapları...
Özellikle emekliler olmak üzere toplam 15,5 milyon kişi, Kurban Bayramı öncesinde ödenecek bayram ikramiyesini sabırsızlıkla bekliyor. Ramazan Bayramı’nda zamlı olarak verilen ikramiyelerin ikincisi için geri sayım başladı.
Peki, ödemeler ne zaman yapılacak, kimler ne kadar alacak? Yeni emekli olanlar bu haktan faydalanabilecek mi? İşte tüm detaylar...
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
Kurban Bayramı’nın olduğu ayda SGK’dan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alanlar bu ikramiyeden yararlanacak. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, milli sporcular ve terör mağduru siviller ile bunların hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödenecek.