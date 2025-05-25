2025 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Peki yeni emekliler ikramiye alacak mı?

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Kurban Bayramı’nın olduğu ayda SGK’dan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alanlar bu ikramiyeden yararlanacak. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, milli sporcular ve terör mağduru siviller ile bunların hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödenecek.