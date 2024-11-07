2025 memur ve emekli maaş zammı için geri sayım: Enflasyon verilerine göre son durum ne?

Emekli zammı şimdiden yüzde 12,06

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her altı ayda bir enflasyon oranı kadar zam alıyor. CNBC-e'nin haberine göre, 2024'ün ikinci yarısı için bu emeklilerin alacağı zam, şimdiden yüzde 12,06 olarak belirlendi. İşçi emeklileri ise temmuz ayında yüzde 24,73 oranında bir zam almıştı.