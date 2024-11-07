2025 memur ve emekli maaş zammı için geri sayım: Enflasyon verilerine göre son durum ne?
Memur ve emeklilerin maaş zammı şekillenmeye başladı. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki 4 aylık enflasyon yüzde 12,06 seviyesine ulaştı. Bu son veriler ışığında, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı gündemde. Peki, 2025 yılı için memur ve emekli maaş zammı ne olacak?
Milyonlarca memur ve emekli, 2025’te maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon oranında zam yapılırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık enflasyon oranı yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.
Emekli zammı şimdiden yüzde 12,06
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her altı ayda bir enflasyon oranı kadar zam alıyor. CNBC-e'nin haberine göre, 2024'ün ikinci yarısı için bu emeklilerin alacağı zam, şimdiden yüzde 12,06 olarak belirlendi. İşçi emeklileri ise temmuz ayında yüzde 24,73 oranında bir zam almıştı.
Zam hesaplama yöntemi farklılık gösteriyor
Memur ve memur emeklileri için zam hesaplama yöntemi farklılık gösteriyor. Bu grup, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alarak maaşlarını artırıyor. 2024 yılının ikinci yarısı için memurlar, yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ve yüzde 9,31'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 19,31 oranında zam aldı. 2025'in ilk 6 ayında ise memurlar, toplu sözleşmeye dayalı olarak yüzde 6 zam alacak. Enflasyon farkı da bu zamma eklenerek, nihai zam oranı kesinleşecek.