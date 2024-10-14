2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı beklenen rakamı açıkladı!
2025 yılı asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 12 milyona yakın işçinin yakından takip ettiği yeni asgari ücrette beklenen rakamı Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı.
2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik süreç, Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı takviminin açıklanmasıyla başlayacak. Aralık ayı boyunca gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından en geç 31 Aralık 2024’e kadar yeni asgari ücretin duyurulması bekleniyor.
Süreç resmen başlamadan önce dahi kamuoyunda 2025 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağına dair tartışmalar şimdiden gündemde. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 2025 yılına ilişkin asgari ücret beklenti analizini paylaştı.
Eylül ayında da beklenen düzeltme şeklindeki güncelleme ekonomi yönetiminin direncine takıldığını söyleyen Karakaş, aradan geçen 9,5 aylık zaman sürecinde meri asgari ücret Türk-İş’in en son açıklamış olduğu 19.830 TL olan açlık sınırının çok gerisinde kaldığını ve 7,5 milyonu aşkın işçiyi doğrudan doğruya ilgilendirdiğini toplamda 12 milyona yakın işçinin gözünün pürdikkat yeni asgari ücret rakamında olduğunu ifade etti.
Peki 1 Ocak 2025 yılında asgari ücret ne kadar olabilir? İsa Karakaş konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:
"İlgili mevzuata göre asgari ücretin en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenmesi gerekmektedir. Ancak daha fazla belirlenmesine yönelik bir sınırlama konulmamıştır. 2022 yılında yeniden enflasyon rakamlarının artmasına bağlı olarak asgari ücret iki defa güncellenmiştir.