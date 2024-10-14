2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı beklenen rakamı açıkladı!

Eylül ayında da beklenen düzeltme şeklindeki güncelleme ekonomi yönetiminin direncine takıldığını söyleyen Karakaş, aradan geçen 9,5 aylık zaman sürecinde meri asgari ücret Türk-İş’in en son açıklamış olduğu 19.830 TL olan açlık sınırının çok gerisinde kaldığını ve 7,5 milyonu aşkın işçiyi doğrudan doğruya ilgilendirdiğini toplamda 12 milyona yakın işçinin gözünün pürdikkat yeni asgari ücret rakamında olduğunu ifade etti.

Peki 1 Ocak 2025 yılında asgari ücret ne kadar olabilir? İsa Karakaş konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: