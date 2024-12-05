2025 yılı kıdem tazminatı en düşük ve en yüksek ne kadar olacak? SGK uzmanı kalem kalem hesapladı

Karakaş, 2025 yılı için kıdem tazminatını, asgari ücret tahminine dayalı olarak kuruşu kuruşuna hesapladı. Tazminat tutarları, çalışanın brüt maaşı ve işteki kıdem süresi gibi kriterlere bağlı olarak belirlenecek. Kıdem tazminatı, çalışanlar için yeni yılda da kritik bir hak olarak öne çıkıyor.