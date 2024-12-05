2025 yılı kıdem tazminatı en düşük ve en yüksek ne kadar olacak? SGK uzmanı kalem kalem hesapladı
Yeni yıl yaklaşırken, kıdem tazminatı tavan ve taban tutarları merak konusu olmaya devam ediyor. 2025 yılı için kıdem tazminatına ilişkin en güncel hesaplamayı SGK Başuzmanı İsa Karakaş paylaştı. Karakaş, kıdem tazminatının bir yıl çalışmaya karşılık, çalışanın brüt maaşı esas alınarak belirlendiğini vurguladı.
Asgari ücret ve memur maaşlarındaki değişimle birlikte kıdem tazminatı taban ve tavan tutarları da çalışanların gündeminde. Düşük ücretli, yüksek ücretli, mavi yakalı ve beyaz yakalı tüm çalışanların merakla beklediği hesaplamalar, SGK Başuzmanı İsa Karakaş tarafından paylaşıldı.
Karakaş, 2025 yılı için kıdem tazminatını, asgari ücret tahminine dayalı olarak kuruşu kuruşuna hesapladı. Tazminat tutarları, çalışanın brüt maaşı ve işteki kıdem süresi gibi kriterlere bağlı olarak belirlenecek. Kıdem tazminatı, çalışanlar için yeni yılda da kritik bir hak olarak öne çıkıyor.
Konuyla ilgili İsa Karakaş'ın açıklamaları şu şekilde;
"Asgari ücretliler, düşük ücretliler, yüksek ücretliler, mavi yakalılar, beyaz yakalılar, tüm çalışanlar kıdem tazminatı ne kadar zamlanacak diye merak ediyor.
Öncelikle asgari ücretten değerlendirelim. Asgari ücret 20.000 brüt üzerinden kıdem tazminatı almaktadır. 10 yıl çalışan bir kişi 20.000 ile çarptığı zaman 200.000 lira civarında 2024 yılında kıdem tazminatı alacak. Kıdem tazminatından sadece çok az bir damga vergisi kesiliyor. SGK primi ya da gelir vergisi kesintisi yapılmıyor.