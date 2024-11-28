2025 yılında en düşük trafik cezası ne kadar olacak? İşte kalem kalem zamlı trafik cezaları
2025 yılında en düşük trafik cezası ne kadar olacak? İşte kalem kalem zamlı trafik cezaları
Yeniden Değerleme Oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden Değerleme Oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendi. Yeniden Değerleme Oranı ile 2025 yılında trafik cezalarının ne kadar artacağı da belli oldu.
İşte gelecek zamlarla birlikte 2025 yılında trafik cezaları...
1 | 15
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası: 2024: 1.506 TL 2025: 2.167 TL
2 | 15
Hatalı park cezası: 2024: 691 TL 2025: 994 TL
3 | 15
Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30) 2024: 1.506 TL 2025: 2.167 TL
4 | 15
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