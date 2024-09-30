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  4. 2025 yılında fiyatı ne olacak? Ehliyet harcı için büyük zam kapıda

2025 yılında fiyatı ne olacak? Ehliyet harcı için büyük zam kapıda

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları ya da yenilemeyi düşünenler tarafından ödenmesi gereken ehliyet harcı, 2025 yılı itibariyle Yeniden Değerleme Oranı'na (YDO) göre zamlanacak. Peki ehliyet harcı ne kadar olacak? İşte detaylar...

2025 yılında fiyatı ne olacak? Ehliyet harcı için büyük zam kapıda - Sayfa 1

2025 yılı ile birlikte ehliyet harç tutarı da değişecek.

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2025 yılında fiyatı ne olacak? Ehliyet harcı için büyük zam kapıda - Sayfa 2

Ehliyet harç tutarı 2025 yılı itibariyle yüzde 45 oranında zamlanabilir.

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2025 yılında fiyatı ne olacak? Ehliyet harcı için büyük zam kapıda - Sayfa 3

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün hesaplamalarına göre kasım ayında açıklanacak olan Yeniden Değerleme Oranı yüzde 45 civarını bulabilir.

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2025 yılında fiyatı ne olacak? Ehliyet harcı için büyük zam kapıda - Sayfa 4

Yeniden Değerleme Oranı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kullanmaması halinde 2025 yılında ehliyet harç ücretleri yüzde 45 oranında zamlanacak.

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