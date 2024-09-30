2025 yılında fiyatı ne olacak? Ehliyet harcı için büyük zam kapıda
Ehliyet almak isteyen sürücü adayları ya da yenilemeyi düşünenler tarafından ödenmesi gereken ehliyet harcı, 2025 yılı itibariyle Yeniden Değerleme Oranı'na (YDO) göre zamlanacak. Peki ehliyet harcı ne kadar olacak? İşte detaylar...
2025 yılı ile birlikte ehliyet harç tutarı da değişecek.
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Ehliyet harç tutarı 2025 yılı itibariyle yüzde 45 oranında zamlanabilir.
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Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün hesaplamalarına göre kasım ayında açıklanacak olan Yeniden Değerleme Oranı yüzde 45 civarını bulabilir.
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Yeniden Değerleme Oranı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kullanmaması halinde 2025 yılında ehliyet harç ücretleri yüzde 45 oranında zamlanacak.
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