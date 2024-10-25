2025 yılında yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte milyonları ilgilendiren rakam...
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret zammında gözler aralık ayında işçi, işveren ve Bakanlık yetkilileri arasında gerçekleştirilecek toplantılara çevrildi. Peki iş dünyası asgari ücret zammı için hangi oranı istiyor? Bu oran kabul edilirse yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında ilk toplantısını yapacak.
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YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Yeni asgari ücret de bu toplantıların ardından belli olacak.
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