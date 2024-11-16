2025 yılında yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yapay zeka yanıt verdi, rakam açıkladı

TÜRK-İŞ: DÜŞÜK ASGARİ ÜCRET YAKLAŞIMINI KABUL ETMİYORUZ

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret zammına ilişkin açıklamada, "Enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği savunulmaktadır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bu yaklaşımı kabul etmemektedir. 2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmelidir" denildi.