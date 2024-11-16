2025 yılında yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yapay zeka yanıt verdi, rakam açıkladı
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Meclis'teki siyasi partiler, STK'lar peş peşe asgari ücret zammına ilişkin beklentilerini açıkladı. Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili bir tahmin de yapay zekadan geldi. Yapay zeka, "2025'te asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna cevap verdi. İşte yapay zekanın asgari ücret tahmini...
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak ve 4 toplantının ardından nihai kararını açıklayacak.
İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRET ZAMMI BEKLENTİSİ NE KADAR?
Milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı heyecanla beklerken, kamuoyunda da farklı beklentiler hakim... İşçi kesimi Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 41,5 olması nedeniyle en az yüzde 40 zam bekliyor.
TÜRK-İŞ: DÜŞÜK ASGARİ ÜCRET YAKLAŞIMINI KABUL ETMİYORUZ
TÜRK-İŞ'ten asgari ücret zammına ilişkin açıklamada, "Enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği savunulmaktadır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bu yaklaşımı kabul etmemektedir. 2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmelidir" denildi.