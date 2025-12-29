  1. Ekonomim
  4. 2025 yılının en çok kazandıran 5 hissesi; 100 bin TL 5,08 milyon TL oldu

Borsa İstanbul’da 2025 yılı, bazı hisselerde olağanüstü getirilere sahne oldu. Yıl başı fiyat performansları esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, 5 hissede 100 bin TL’lik yatırım milyonlara ulaştı.

Borsa İstanbul fiyat performansı verileri üzerinden yapılan getiri hesaplamaları, 2025’in en çok kazandıran hisselerini ortaya koydu; yılın başında TRHOL’a yatırılan 100 bin TL’nin 5,08 milyon TL’ye yükselmesi dikkat çekerken, TERA, TEHOL, HEDEF ve PEKGY de yatırımcısına rekor seviyelerde kazanç sağlayan hisseler arasında yer aldı.

5. PEKGY 100.000 bin TL -> 1,22 milyon TL

4. HEDEF 100.000 bin TL -> 1,45 milyon TL

3. TEHOL 100.000 bin TL -> 1,85 milyon TL

