2025 yılının en çok kazandıran 5 hissesi; 100 bin TL 5,08 milyon TL oldu
Borsa İstanbul’da 2025 yılı, bazı hisselerde olağanüstü getirilere sahne oldu. Yıl başı fiyat performansları esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, 5 hissede 100 bin TL’lik yatırım milyonlara ulaştı.
Borsa İstanbul fiyat performansı verileri üzerinden yapılan getiri hesaplamaları, 2025’in en çok kazandıran hisselerini ortaya koydu; yılın başında TRHOL’a yatırılan 100 bin TL’nin 5,08 milyon TL’ye yükselmesi dikkat çekerken, TERA, TEHOL, HEDEF ve PEKGY de yatırımcısına rekor seviyelerde kazanç sağlayan hisseler arasında yer aldı.
