2025 yılının en çok kazandıran 5 hissesi; 100 bin TL 5,08 milyon TL oldu

Borsa İstanbul fiyat performansı verileri üzerinden yapılan getiri hesaplamaları, 2025’in en çok kazandıran hisselerini ortaya koydu; yılın başında TRHOL’a yatırılan 100 bin TL’nin 5,08 milyon TL’ye yükselmesi dikkat çekerken, TERA, TEHOL, HEDEF ve PEKGY de yatırımcısına rekor seviyelerde kazanç sağlayan hisseler arasında yer aldı.