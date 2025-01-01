2025 yılının trafik cezaları belli oldu

Buna göre, yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" olarak tabir edilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takanlara ve kullananlara, ilk seferde 138 bin 172 lira, bir yıl içinde iki ve daha fazla ihlal durumunda ise 276 bin 345 lira ceza kesilecek.