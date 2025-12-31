2025'in en çok kazandıran ve kaybettiren para birimleri belli oldu! TL bakın kaçıncı sırada?

Küresel piyasalarda para birimleri yıl içerisinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri ve ticaret politikalarıyla oldukça hareketli bir dönem geçirdi. Jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik korumacılık adımlarının damga vurduğu bu süreçte, yatırımcıların güvenli liman arayışları döviz kurları üzerinde belirleyici bir rol oynadı.

İşte 2025'te en çok kazandıran para birimleri...