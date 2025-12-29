2025'in en değerli 20 küresel markası belli oldu; 1,2 milyarlık değerle zirveden kimse indiremedi
Kantar BrandZ Global Top 100 Raporu, küresel marka değerinde teknoloji ve yapay zekâ eksenli büyümenin fren yapmadan sürdüğünü ortaya koydu. Rapora göre Apple, rekor artışla zirvedeki yerini korurken; Nvidia başta olmak üzere birçok marka %100’ün üzerinde büyüme kaydetti.
Kantar tarafından yayımlanan Global Top 100 marka değeri araştırmasına göre Apple, yıllık bazda %28 artışla marka değerini 1,3 trilyon dolara taşıyarak üst üste dördüncü kez dünyanın en değerli markası oldu; Google, Microsoft, Amazon ve Nvidia’nın oluşturduğu ilk beş ise global ekonominin teknoloji, yapay zekâ ve dijital mecralar etrafında tekrardan biçimlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.