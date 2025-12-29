2025'in en değerli 20 küresel markası belli oldu; 1,2 milyarlık değerle zirveden kimse indiremedi

Kantar tarafından yayımlanan Global Top 100 marka değeri araştırmasına göre Apple, yıllık bazda %28 artışla marka değerini 1,3 trilyon dolara taşıyarak üst üste dördüncü kez dünyanın en değerli markası oldu; Google, Microsoft, Amazon ve Nvidia’nın oluşturduğu ilk beş ise global ekonominin teknoloji, yapay zekâ ve dijital mecralar etrafında tekrardan biçimlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.