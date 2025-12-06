2025'in temettü verimi en yüksek hisseleri belli oldu; İşte 10 temettü lideri
2025’in temettü şampiyonları belli oldu. Yatırımcısına en yüksek temettü verimini sunan 10 şirket açıklandı; listenin zirvesinde yüzde 10’u aşan getiriler dikkat çekiyor.
2025’in sona ermesine kısa bir süre kala Borsa İstanbul’da temettü verimi en yüksek hisseler netleşti. Aygaz’dan Ford Otosan’a, Tüpraş’tan Doğuş Otomotiv’e kadar birçok güçlü şirketin yer aldığı tabloda, özellikle yüzde 10’un üzerindeki temettü oranları yatırımcıların radarına girdi.
1 | 12