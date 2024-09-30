2025'te emekli olanlar daha az maaş alacak! İşte emekli aylığındaki düşüşten korunma formülü
2025 yılında emekli olacaklar 2024 yılında emekli olanlara göre yüzde 32 daha düşük maaş alacak. Peki bu kişiler emekli aylığındaki düşüşten korunmak için ne yapmalı? İşte merak edilenler...
Orta Vadeli Programdaki (OVP) enflasyon ve büyüme hedeflerine göre 2024 yılında emekli olanlar ile 2025'te emekli olacakların aylıkları arasında yüzde 32 oranında fark olacak. Ortaya çıkacak farkın giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Yapılacak düzenleme emekliliğe bu yıl hak kazanmış kişilerle sınırlı olursa 2025 ve 2026 yılında emekliliğe hak kazanacak kişiler yararlanamayacak. Peki bu kişiler emekli aylığındaki düşüşten korunmak için ne yapmalı? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç emekli aylığındaki düşüşten korunmak için ne yapılması gerektiğini yazdı.
"Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenlerin aylıkları arasında fark olacak. Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme hızı da yüzde 3,5 olarak revize edildi.
Enflasyon ve büyüme OVP’deki öngörülere uygun gerçekleşirse, emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler ile 1 Ocak 2025 tarihinden sonra verenlerin aylıkları arasında yaklaşık yüzde 32 oranında fark ortaya çıkacak. 2024’te dilekçe verenler daha yüksek aylık alacaklar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dilekçe tarihine göre emekli aylıkları arasında ortaya çıkan farkın giderilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışma yürütüyor. Nasıl bir yasal düzenleme yapılacağı henüz kesinleşmedi.