2025'te emekli olanlar daha az maaş alacak! İşte emekli aylığındaki düşüşten korunma formülü

Orta Vadeli Programdaki (OVP) enflasyon ve büyüme hedeflerine göre 2024 yılında emekli olanlar ile 2025'te emekli olacakların aylıkları arasında yüzde 32 oranında fark olacak. Ortaya çıkacak farkın giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Yapılacak düzenleme emekliliğe bu yıl hak kazanmış kişilerle sınırlı olursa 2025 ve 2026 yılında emekliliğe hak kazanacak kişiler yararlanamayacak. Peki bu kişiler emekli aylığındaki düşüşten korunmak için ne yapmalı? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç emekli aylığındaki düşüşten korunmak için ne yapılması gerektiğini yazdı.