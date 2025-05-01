2025'te en çok hangi ülkeler altın satın aldı? Türkiye kaçıncı sırada?
2025 yılının ilk çeyreğinde küresel altın talebi, ABD'nin gümrük tarifeleri, artan jeopolitik belirsizlikler, borsalardaki dalgalanmalar ve doların zayıflaması gibi etkenlerle 2016’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, 2025 yılının ilk çeyreğinde en çok altın alan ülkeler hangileri? Türkiye ne kadar altın satın aldı?
1. Çin
2025 I. Çeyrek: 124,2 ton
Altın alımı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarken, 2024 yılının son çeyreğine göre ise yüzde 48 yükseldi.
2. Hindistan
2025 I. Çeyrek: 46,7 ton
Hindistan hükümetinin altın alımları bir önceki yıla göre yüzde 7 artış gösterirken, çeyreklik bazda bakıldığında yüzde 39'luk düşüş yaşandı.
3. Türkiye
2025 I. Çeyrek: 20,2 ton
Türkiye, 2025 yılının ilk çeyreğinde 20,2 tonluk altın alımı gerçekleştirdi. Altın alımları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azalırken, 2024 yılının son çeyreğine göre ise yüzde 14'lük düşüş gözlendi.