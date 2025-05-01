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  4. 2025'te en çok hangi ülkeler altın satın aldı? Türkiye kaçıncı sırada?

2025'te en çok hangi ülkeler altın satın aldı? Türkiye kaçıncı sırada?

2025 yılının ilk çeyreğinde küresel altın talebi, ABD'nin gümrük tarifeleri, artan jeopolitik belirsizlikler, borsalardaki dalgalanmalar ve doların zayıflaması gibi etkenlerle 2016’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, 2025 yılının ilk çeyreğinde en çok altın alan ülkeler hangileri? Türkiye ne kadar altın satın aldı?

2025'te en çok hangi ülkeler altın satın aldı? Türkiye kaçıncı sırada? - Sayfa 1

1. Çin

2025 I. Çeyrek: 124,2 ton

Altın alımı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarken, 2024 yılının son çeyreğine göre ise yüzde 48 yükseldi.

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2025'te en çok hangi ülkeler altın satın aldı? Türkiye kaçıncı sırada? - Sayfa 2

2. Hindistan

2025 I. Çeyrek: 46,7 ton

Hindistan hükümetinin altın alımları bir önceki yıla göre yüzde 7 artış gösterirken, çeyreklik bazda bakıldığında yüzde 39'luk düşüş yaşandı.

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2025'te en çok hangi ülkeler altın satın aldı? Türkiye kaçıncı sırada? - Sayfa 3

3. Türkiye

2025 I. Çeyrek: 20,2 ton

Türkiye, 2025 yılının ilk çeyreğinde 20,2 tonluk altın alımı gerçekleştirdi. Altın alımları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azalırken, 2024 yılının son çeyreğine göre ise yüzde 14'lük düşüş gözlendi.

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2025'te en çok hangi ülkeler altın satın aldı? Türkiye kaçıncı sırada? - Sayfa 4

4. ABD

2025 I. Çeyrek: 15,7 ton

Donald Trump'ın başkan olarak göreve başlamasının ardından altın fiyatları küresel ölçekte fırlarken, ABD'nin altın yatırımları ise yüzde 22'lik düşüş yaşadı.

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