2025'te en güçlü ve en zayıf performans gösteren 5 endeks! BİST hayal kırıklığı yarattı
CNBC tarafından yapılan araştırmaya göre, 2025 yılının performans bakımından en güçlü ve en zayıf endeksleri açıklandı. Buna göre BİST endeksi hayal kırıklığı yarattı.
CNBC tarafından yayımlanan 2025 performans raporu, dünya borsalarında kazananlar ve kaybedenleri ortaya koydu; güçlü yükselişlerin yaşandığı endekslerin yanında BİST’in sergilediği zayıf seyir, yatırımcılar açısından hayal kırıklığı yarattı.
