2025’te mi 2026’da mı emekli olmak daha avantajlı? Emekli aylık farkı hesaplandı

Emeklilik dilekçesini bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı vermesi gerektiğini değerlendiren yüz binlerce kişi, 2025 ve 2026’da emekli olanlar arasında oluşabilecek maaş farkına odaklandı. Özellikle başvuru yılına göre aylıkların nasıl değişeceği merak konusu oldu.