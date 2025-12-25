2025’te mi 2026’da mı emekli olmak daha avantajlı? Emekli aylık farkı hesaplandı
Emekli olmayı düşünen milyonlarca çalışan 2025'te mi 2026'da mı emekli olmak daha avantajlı? 2025 yılında emeklilik dilekçesini veren ne kadar fazla emekli maaşı alacak? Maaş farkı ne kadar olacak? gibi soruların yanıtını merak ediyor. Türk Harb-İş Sendikası, bu iki yıl arasında oluşabilecek aylık farkını hesapladı. İşte detaylar...
Emeklilik dilekçesini bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı vermesi gerektiğini değerlendiren yüz binlerce kişi, 2025 ve 2026’da emekli olanlar arasında oluşabilecek maaş farkına odaklandı. Özellikle başvuru yılına göre aylıkların nasıl değişeceği merak konusu oldu.
Bu tartışmalar sürerken Türk Harb-İş Sendikası, 2025 ve 2026 yıllarında emekliliğin hangi koşullarda daha avantajlı olacağını ele alan bir değerlendirme yazısı yayımladı. Çalışmada, iki yıl arasında ortaya çıkabilecek olası farklar incelenirken, emeklilik başvurusunun hangi yıl yapılmasının daha cazip olabileceğine dair kapsamlı açıklamalara yer verildi.
Yazıda, “2025’te mi yoksa 2026’da mı emekli olmak daha avantajlı?” sorusuna yanıt aranırken, öncelikle hangi çalışanların 2025 emeklisi, hangilerinin 2026 emeklisi sayılacağına açıklık getirilmesi gerektiği vurgulandı.
Kamu kurumunda çalışan işçiler emeklilik dilekçesini 15 Ocak 2026 tarihi ve sonrasında verirlerse 2026 yılı emeklisi olur, 2025/Ocak-Temmuz dönemi emekli aylık artışlarından yararlanamazlar. Bu emekli aylık artışları yerine, emekli maaş hesabında 2025 yılı Ocak-Aralık dönemine ait tüketici enflasyonunun tamamı ile 2025 yılı büyüme oranının yüzde 30’u üzerinden oluşan güncelleme katsayısı ile prim matrahları güncellenir.