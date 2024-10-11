2025'te yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
2024 yılının sonlarına yaklaşılmasıyla yeni asgari ücretin ne kadar olacağı da çok merak ediliyor.Asgari ücretle ilgili çeşitli kurumlar ve uzmanlardan peş peşe tahminler geliyor. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşçi kesimi asgari ücrete ne kadar zam bekliyor?
Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlar 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücreti merak ediyor. Gözler Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu'na çevrildi.
OVP'DE YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 41,5
Asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Orta Vadeli Program'da 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5 olarak hedeflendi.
İŞÇİ KESİMİNİN BEKLENTİSİ NE?
Bu nedenle temmuz ayında ara zam almayan işçi kesiminin minimum zam beklentisi yüzde 40.
Ancak asgari ücret zammı için şimdiden farklı senaryolar konuşulmaya başlandı. Bazı ekonomistler zammın enflasyonu tetikleyeceği için daha düşük tutulacağını öngörüyor. Uluslararası kuruluşlardan da bu yönde tahminler geliyor.