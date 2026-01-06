2026 araç muayene ücretleri zamlı liste: Otomobil ve ağır vasıta muayene ücretleri ne kadar?
2026 yılı için zorunlu araç muayene ücretlerine yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte otomobil muayenesi 3 bin 288 TL’ye, ağır vasıta muayenesi ise 4 bin 446 TL’ye yükseldi.
Araç muayenesi, tüm motorlu taşıt sahiplerinin yasal olarak yaptırmakla yükümlü olduğu işlemler arasında yer alıyor. Türkiye genelinde muayene işlemleri TÜVTÜRK istasyonlarında gerçekleştiriliyor.
Her yıl yeniden değerleme oranları doğrultusunda güncellenen araç muayene ücretleri, 2026 yılı itibarıyla artırıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte muayene bedellerine yaklaşık yüzde 25 oranında zam uygulandı.
Araç gruplarına göre yeni muayene ücretleri
- Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker Türü Araçlar
- Araç muayenesi: 4 bin 446 TL
- Yola elverişlilik muayenesi: 2 bin 223 TL
- İki muayenenin birlikte yapılması: 5 bin 557 TL
- Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL