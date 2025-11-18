2026 asgari ücret için geri sayım başladı: İşte asgari ücretle birlikte 2026’da zamlanacak 9 ödeme
Milyonlarca memur, emekli, özel sektör çalışanlarının gözü kulağı ocak ayında. 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretle beraber, milyonlarca çalışanın maaşı doğrudan etkilenecek. Bunun yanında bir çok ödenekte de artışa gidilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında toplanacağını ve komisyonun, tüm tarafların mutabık kalabileceği bir ücret üzerinde anlaşmasını umduğunu açıkladı.
Öte yandan yeni asgari ücret sadece ücretli çalışanları etkilemeyecek. Asgari ücretin belirlenmesi sonrasında işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik olacak.
İŞSİZLİK MAAŞI
Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak