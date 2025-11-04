  1. Ekonomim
  4. 2026 asgari ücret için geri sayım: Özel sektörde maaşlar ne kadar artacak? TİM Başkanı'ndan açıklama

2026 asgari ücret için geri sayım resmen başladı. Aralık’ta görüşmelerine başlanacak yeni zam oranları sonrası maaşların ne kadar olacağı merak konusu. Öte yandan özel sektörde çalışan milyonlarca kişi de maaşlarında ne kadar artış olacağını merak ediyor. TİM Başkanı Gültepe’den yeni açıklama geldi.

Türkiye’de milyonların gözü, 2026 asgari ücrete çevrildi. Son yıllarda enflasyonun düşürülmesi için hükümet yeni kararlar alırken, vergilerde artışa gidilmesi vatandaşın da cebini zarara uğrattı.

Şimdi ise yıl sonuna yaklaşırken gözler 2026’da verilecek asgari ücret ve özel sektör zam oranlarına çevrildi.

Asgari ücret için komisyon ilk toplantısını Aralık ayında gerçekleştirecek. Belirtilen tarihe az bir zaman kalırken oranlar için de ilk yorumlar ortalıkta dolaşmaya başladı.

TİM BAŞKANI’NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cnbc-e’ye konuşan Gültepe, “Asgari ücret zammına ilişkin görüşmelere başlandı. Umuyorum ki hem işveren tarafı hem de işçi kesimi düşünülerek, dengeli bir şekilde karar alınır” dedi.

