2026 asgari ücret için kritik süreç başladı: Masadaki rakamlar netleşiyor! Hangi ödemeler değişecek?
2026 yılı asgari ücreti için çalışmalar başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü gerçekleştirdi. Yeni asgari ücretin 31 Aralık’a kadar belirlenip 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Asgari ücret zammı işsizlik maaşından GSS primlerine kadar pek çok kalemde etkili olacak. Açıklanan enflasyon oranlarının beklentilerin altında kalması asgari ücret zam tahminleri için belirleyici oldu. Şimdi gözler ikinci toplantıya çevrildi. Peki asgari ücret için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte detaylar…
Kamu ve özel sektörde görev yapan milyonlarca çalışanın gözü, 2026 yılı asgari ücret görüşmelerine çevrildi. İlk toplantı 12 Aralık Cuma günü gerçekleşti ancak masadan henüz bir rakam çıkmadı. Önceki yıllarda olduğu gibi 3 ila 4 görüşmenin ardından yeni yıl için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.
Peki, masada hangi rakamlar var? Asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını ne zaman yapacak? İşte ayrıntılar...
İLK TOPLANTIDA NE KONUŞULDU?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda işçi tarafı yer almazken, işveren tarafında TİSK görüşmelere katıldı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 saat 20 dakika süren ilk toplantısından herhangi rakam çıkmadı.
İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ NETLEŞTİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında çalışma takviminin ele alındığı ilk toplantıda, komisyonun ikinci toplantısı ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
KARAR 31 ARALIK'A KADAR AÇIKLANACAK
Komisyonun, nihai karara varıncaya dek önceki yıllarda olduğu gibi 3 ya da 4 toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması hedeflenirken, belirlenen rakam 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.