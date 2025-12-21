2026 asgari ücret için kulis bilgisi sızdı: İşte masadaki zam oranı
Asgari ücret zam pazarlığında ikinci toplantı 18 Aralık günü gerçekleştirildi. 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında gözler Asgari Ücret Tespit komisyonunun yapacağı 3. toplantıya çevrildi. Milyonlarca çalışan 2026 asgari ücretinin ne kadar olacağını merak ederken asgari ücret zammı Ankara kulislerine sızdı. İşte detaylar...
Milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen 2026 asgari ücret artışına ilişkin ikinci toplantı tamamlandı.
Ancak ilk iki görüşmenin ardından da zam oranı ya da herhangi bir rakam açıklanmadı. Asgari ücrette belirlenecek yeni tutar için beklentiler, yapılacak üçüncü toplantıya odaklandı.
Yeni asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar belli olması bekleniyor. Asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? Hangi zam senaryoları konuşuluyor?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 18 Aralık tarihinde yeniden bir araya geldi. İkinci randevu Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında gerçekleştirildi. 1.5 saat süren toplantıya işçi kesimini temsil eden Türk-İş katılmazken, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden TİSK temsilcileri yer aldı.