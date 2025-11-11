2026 asgari ücret zammı için 3 farklı senaryo gündemde! İşte yeni tahminler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon beklentisini %32 seviyesine yükseltmesi, Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerinin referans noktasını belirledi. Mevcut asgari ücret olan 22 bin 104 TL için masada %28, %32 ve %35 olmak üzere 3 farklı zam seçeneği bulunuyor. Öte yandan, işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, komisyonun işçi kesimini temsil etmekte yetersiz kaldığını belirterek, komisyon yapısı değişmedikçe masaya oturmayacağını açıkladı. HAK-İŞ ve Öz Sağlık-İş'ten de bu karara destek geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon tahmininde değişikliğe gitmesiyle birlikte asgari ücret senaryoları da yeniden kulislerde konuşulmaya başlandı. Merkez Bankası, geçtiğimiz cuma günü yıl sonu için enflasyon beklentisini yüzde 31-33 aralığına çıkardı.
TCMB'nin ortalama enflasyon tahminini de yüzde 32 seviyesine çekmesiyle asgari ücret görüşmeleri öncesinde işveren ve işçi tarafı için referans noktası belirlenmiş oldu. Ekonomi kurmaylarının tahminlerde sapma yaşanacağına işaret etmesinin ardından açıklanan 4. Enflasyon Raporu'yla masadaki zam seçenekleri de yenilendi.
22 bin 104 lira olan asgari ücrete ilişkin masada yüzde 28, yüzde 32 ve yüzde 35 olmak üzere 3 seçenek var.
GÖRÜŞMELER ARALIK AYINDA
Toplam sayısı 8 milyona yaklaşan asgari ücretlilerin gözü kulağı aralık ayında başlayacak olan zam toplantılarında olacak. Edinilen bilgiye göre, ekonomi yönetimi işveren ve işçi tarafından aldığı taleplerin yanı sıra enflasyon beklentisindeki yükselişi de göz önünde bulundurarak, asgari ücret zam oranını yüzde 25 bandının üzerine çıkardı.