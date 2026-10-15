2026 Ekim emekli promosyonları: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte güncel liste...

Aylık net maaş - Nakit promosyon - Toplam promosyon

0-9.999 TL 6.250 TL 15.250 TL

10.000-14.999 TL 10.000 TL 21.000 TL

15.000-19.999 TL 12.500 TL 25.500 TL

20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 30.000 TL

En yüksek toplam tutar, 20 bin TL ve üzerindeki maaş diliminde yer alan ve ek kampanya şartlarını yerine getiren müşteriler için geçerli.