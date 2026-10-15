2026 Ekim emekli promosyonları: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte güncel liste...
Ekim 2026 emekli promosyon kampanyalarında bankalar arasındaki rekabet devam ediyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank başta olmak üzere kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların sunduğu teklifler de emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Promosyon taahhüdü sona eren, yeni emekli olan veya sözleşmesini yenilemek isteyen vatandaşlar için kampanyalar güncelleniyor. Peki, Ekim 2026’da emekli promosyonları ne kadar oldu ve en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor? İşte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en yüksek promosyon sunan bankaların güncel listesi...
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2026
İş Bankası, SGK emeklilerine maaş aralığına göre 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. Otomatik fatura ödeme talimatı ve MaxiPuan avantajları gibi ek kampanyaların katılımıyla toplam fayda tutarı 25.000 TL - 35.000 TL bandına kadar yükselmektedir.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
16 Eylül – 16 Ekim 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil üzerinden müşteri olup emekli maaşını Akbank'a taşıyanlar 15.000 TL’ye varan chip-para fırsatından yararlanabiliyor.
Maaş Taşıma Ödülü: Akbank Mobil’den taşıma işlemine 3.000 TL
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası: Sigorta yaptıranlara 5.500 TL
Fatura Talimatı: 2 adet otomatik fatura talimatına 3.000 TL
Kart Harcaması: Axess/Wings ile aylık 2.000 TL ve üzeri harcamaya (3 ayda) toplam 3.000 TL
Mobil Katılım: Mobilin Akbanklısı programına katılarak 500 TL chip-para
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Yapı Kredi, maaş promosyonunu otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, dijital bankacılık kullanımı ve mobil üzerinden müşteri olma ödülleriyle destekliyor.
Paylaşılan kampanya tablosuna göre toplam promosyon tutarları şöyle:
Aylık net maaş - Nakit promosyon - Toplam promosyon
0-9.999 TL 6.250 TL 15.250 TL
10.000-14.999 TL 10.000 TL 21.000 TL
15.000-19.999 TL 12.500 TL 25.500 TL
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 30.000 TL
En yüksek toplam tutar, 20 bin TL ve üzerindeki maaş diliminde yer alan ve ek kampanya şartlarını yerine getiren müşteriler için geçerli.