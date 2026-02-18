  1. Ekonomim
2026 emekli banka promosyonları yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte oranlar

Bankalar, artan emekli maaşlarıyla birlikte promosyon yarışında yeni bir döneme girdi. Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini beklerken yalnızca nakit promosyonlar 12 bin liradan başlayıp 32 bin liraya kadar çıkarken, ek ürünlerle birlikte toplam kazanç bazı bankalarda 90 bin liraya yaklaştı. Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca maaşlarını bu bankadan alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor. İşte bankaların promosyon oranları...

Ziraat Bankası

12 bin liraya varan nakit promosyonun yanı sıra faizsiz kredi, fatura iadesi ve kart kampanyalarıyla toplam 90 bin liraya yaklaşıyor.

VakıfBank

12 bin lira nakit promosyonun yanında Troy Emekli Kart üzerinden 18 bin liraya varan alışveriş avantajı sunuyor.

Halkbank

Maaşa göre değişmek üzere 8 bin ile 12 bin lira arasında promosyon veriliyor.

Akbank

15 bin liraya kadar nakit promosyon sunulurken, otomatik fatura talimatı ve kart harcamalarıyla toplam kazanç 30 bin liraya ulaşıyor.

