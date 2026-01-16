2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar
Emeklinin ocak zammının belli olmasının ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bayram ikramiyelerine yapılacak zammı merak ediyor. Peki kulislerde emeki bayram ikramiyesi ile ilgili hangi rakamlar konuşuluyor? 20,21, 22 Mart tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar...
Emeklinin ocak ayında zam oranı yüzde 12,19 oldu. Emekli maaş zammının netleşmesinin ardından bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Emekli ikramiyesi için kulislerde konuşulan rakam belli oldu. İşte detaylar...
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek olan ikramiye tutarına yapılacak zam merak edilmeye başlandı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre kulislerde bayram ikramiyelerine yönelik artışın, en düşük emekli maaşına yapılan zammın altına düşmeyeceği konuşuluyor.
Bayram ikramiyelerine yüzde 18,48 zam yapılması halinde 4 bin TL olan bayram ikramiyesi 4 bin 740 TL'ye çıkacak.