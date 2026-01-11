Emekliye Ocak Piyangosu! 31 Bin TL’ye Varan Promosyon: Banka banka güncel liste
2026’ya girişle birlikte asgari ücret, memur ve emekli maaşları da netlik kazandı. Bunun akabinde bankalar emekli maaş promosyonlarını da duyurdu. Öyle ki bazı bankalar 31 bin TL’ye kadar promosyon veriyor. İşte banka banka emekli promosyonlar…
2026 yılı asgari ücreti ile memur, memur emeklisi ve SGK emeklisi zam oranlarının belli olmasıyla gözler bankaların emekli maaşı promosyonlarına çevrildi.
2026 yılı için açıklanan yeni kampanyalara göre maaşını kendi şubelerine taşıyan emeklilere bazı bankalar 31 bin TL'ye varan rekor promosyonları duyurdu.
2025 yılının son haftasında asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından, 5 Ocak’ta Memur, memur emeklisi ve SGK emeklilerine yapılacak zam oranları da netlik kazandı. Bunun üzerine kamu ve özel bankalar ocak ayı itibarıyla promosyon miktarlarını hızla güncellemeye başladı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor ve nasıl alınır?
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunludur. Bildirimler banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor; ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalırken, geri kalan miktar iade ediliyor. Promosyon tutarı, emeklinin aldığı maaş miktarına göre kademeli olarak belirleniyor.