Emekliye Ocak Piyangosu! 31 Bin TL’ye Varan Promosyon: Banka banka güncel liste

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?



Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunludur. Bildirimler banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor; ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalırken, geri kalan miktar iade ediliyor. Promosyon tutarı, emeklinin aldığı maaş miktarına göre kademeli olarak belirleniyor.