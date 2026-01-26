2026 emekli promosyonları güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel rakamlar...

Emekli promosyonu 2026 için rakamlar güncellendi. En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Akbank, TEB, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası, Ziraat Bankası promosyon ödemeleri kaç lira oldu? Emekli zammının belli olması sonrası bankaların ödemeleri de değişti.

Yeni emekli olanlar ya da sözleşmelerini yenilemek isteyenler kendileri için karlı olacak yeni bankaları araştırmaya devam ediyor. İşte detaylar…