2026 emekli promosyonları güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel rakamlar...
Emekli promosyonu 2026 emekli zammı için belirlenen oranların ortaya çıkmasının ardından güncellendi. Bankalar promosyon ödemelerinin yanında farklı avantajlar sunmaya devam ediyor. SSK Bağkur emeklisi bankaların promosyon ödemelerinden yararlanmak için yeni kampanyaları araştırıyor. Akbank, TEB, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası, Ziraat Bankası promosyon ödemeleri kaç lira oldu? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Emekli promosyonu 2026 için rakamlar güncellendi. En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Akbank, TEB, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası, Ziraat Bankası promosyon ödemeleri kaç lira oldu? Emekli zammının belli olması sonrası bankaların ödemeleri de değişti.
Yeni emekli olanlar ya da sözleşmelerini yenilemek isteyenler kendileri için karlı olacak yeni bankaları araştırmaya devam ediyor. İşte detaylar…
Ocak 2026'ta SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranı yüzde 12,19 olarak açıklandı. 2026 Ocak ayında en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasına karar verildi.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU
8 Ekim 2025- 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşınızı QNB'ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 31.000 TL'ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanın!
Emekli maaşınızı şubelerimizden, İnt/ Mobil bankacılıktan ve 0 850 222 0 900 nolu çağrı merkezinden bankamıza taşıyabilirsiniz.
İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre koşulsuz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı!
Hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ödül!
3.000 TL tutarında nakit ödül için otomatik fatura ödeme talimatlarının 3 yıllık taahhüt süresi bitimine kadar açık kalması gerekmektedir.
İhtiyaç Kredisi başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 100.000 TL ihtiyaç kredi kullanımında ek 2.500 TL nakit ödül!
Ek hesap başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimumtek seferde 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödül!