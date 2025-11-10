2026 emekli ve memur maaşları netleşiyor! Zam oranı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo...

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 olarak gerçekleşirse, en düşük emekli maaşı yüzde 12.28 artışla 18 bin 953 TL'ye çıkacak. Enflasyon yüzde 32 olursa yüzde 13.15 artışla 19 bin 100 TL'ye, yüzde 33 enflasyon sonucuna göre de en düşük maaş yüzde 13.99 artışla 19.242 TL'ye yükselecek.