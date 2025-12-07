  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 2026 emekli ve memur zammı büyük oranda netleşti! Yeni maaş tablosu hesaplandı

2026 emekli ve memur zammı büyük oranda netleşti! Yeni maaş tablosu hesaplandı

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam oranına çevrildi. Milyonlarca kişi hesaplamaların nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Açıklanan rakamlarla birlikte hem 5 aylık enflasyon farkı hem de toplu sözleşme payı yeniden hesaplandı. 2025 Yıl sonu enflasyonunun yüzde 32 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

2026 emekli ve memur zammı büyük oranda netleşti! Yeni maaş tablosu hesaplandı - Sayfa 1

Milyonlarca emekli ve memur için 2026 Ocak maaş artışlarını belirleyecek süreçte sona yaklaşıldı. Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte, Temmuz–Aralık dönemine ait beş aylık enflasyon oranı yüzde 11,20 olarak netleşti.

1 | 14
2026 emekli ve memur zammı büyük oranda netleşti! Yeni maaş tablosu hesaplandı - Sayfa 2

Merkez Bankası’nın yıl sonu için öngördüğü yüzde 31–33 aralığındaki enflasyon tahmini, hem emekli aylıkları hem de memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının büyük ölçüde şekillenmesini sağladı. Böylece Ocak ayında uygulanacak artışlara dair tablo daha da netleşmiş oldu.

2 | 14
2026 emekli ve memur zammı büyük oranda netleşti! Yeni maaş tablosu hesaplandı - Sayfa 3

ARALIK AYI VERİSİNDEN SONRA NETLEŞECEK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında son altı aylık enflasyon oranına göre artırılıyor. Temmuz–Aralık döneminin ilk beş ayına ilişkin enflasyon yüzde 11,20 olarak hesaplanırken, kesin oran Aralık ayı verisinin açıklanmasıyla netleşecek.

3 | 14
2026 emekli ve memur zammı büyük oranda netleşti! Yeni maaş tablosu hesaplandı - Sayfa 4

Yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 32 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, altı aylık zam oranının yüzde 13,23 civarında olacağı öngörülüyor. Bu tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış oranının yüzde 13–14 bandında şekillenmesi bekleniyor.

4 | 14