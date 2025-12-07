2026 emekli ve memur zammı büyük oranda netleşti! Yeni maaş tablosu hesaplandı

Merkez Bankası’nın yıl sonu için öngördüğü yüzde 31–33 aralığındaki enflasyon tahmini, hem emekli aylıkları hem de memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının büyük ölçüde şekillenmesini sağladı. Böylece Ocak ayında uygulanacak artışlara dair tablo daha da netleşmiş oldu.