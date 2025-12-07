2026 emekli ve memur zammı büyük oranda netleşti! Yeni maaş tablosu hesaplandı
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam oranına çevrildi. Milyonlarca kişi hesaplamaların nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Açıklanan rakamlarla birlikte hem 5 aylık enflasyon farkı hem de toplu sözleşme payı yeniden hesaplandı. 2025 Yıl sonu enflasyonunun yüzde 32 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Milyonlarca emekli ve memur için 2026 Ocak maaş artışlarını belirleyecek süreçte sona yaklaşıldı. Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte, Temmuz–Aralık dönemine ait beş aylık enflasyon oranı yüzde 11,20 olarak netleşti.
Merkez Bankası’nın yıl sonu için öngördüğü yüzde 31–33 aralığındaki enflasyon tahmini, hem emekli aylıkları hem de memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının büyük ölçüde şekillenmesini sağladı. Böylece Ocak ayında uygulanacak artışlara dair tablo daha da netleşmiş oldu.
ARALIK AYI VERİSİNDEN SONRA NETLEŞECEK
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında son altı aylık enflasyon oranına göre artırılıyor. Temmuz–Aralık döneminin ilk beş ayına ilişkin enflasyon yüzde 11,20 olarak hesaplanırken, kesin oran Aralık ayı verisinin açıklanmasıyla netleşecek.