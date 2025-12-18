2026 emekli ve memur zammı netleşiyor! Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte tahminler...
Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı aylık enflasyon rakamı, yıl sonu itibarıyla belirlenecek maaş artışlarında belirleyici olacak. Milyonlarca kişi, zammın nasıl hesaplanacağını ve ne kadar olacağını yakından takip ediyor. Peki memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Memur ve emekli maaş artışlarını belirleyecek Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu verilerle birlikte 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yeniden hesaplandı.
Maaşların ne kadar artacağını merak eden vatandaşların gündeminde tek bir soru var: "Zam oranı nasıl oluşacak?"
İşte memur ve emekli maaşı zammına dair güncel hesaplamalar...
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu oranla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07'ye yükseldi.