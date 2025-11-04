2026 emekli ve memur zammı netleşiyor! Yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bir ipucu daha geldi. Zam oranını gösterecek 6 aylık veriden 4'ü belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.25 çıktı. 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.25 artış oluştu.