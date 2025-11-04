  1. Ekonomim
  4. 2026 emekli ve memur zammı netleşiyor! Yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu...

Emekli ve memur zam oranı netleşiyor. Yılın ikinci yarısı için ekim ayı enflasyonun belli olmasıyla emekli ve memurlar ile memur emeklilerinin alacağı zam da belli olmaya başladı. Peki yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar...

Yılın ikinci yarısı için ekim ayı enflasyonun belli olmasıyla emekli ve memurlar ile memur emeklilerinin alacağı zam da belli olmaya başladı. 2026'nın ilk ayında, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bir ipucu daha geldi. Zam oranını gösterecek 6 aylık veriden 4'ü belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.25 çıktı. 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.25 artış oluştu.

YENİ EMEKLİ MAAŞLARI

     Mevcut                % 10.25 zamlı

16.881          -            18.611

18.000          -           19.845

20.000          -           22.050

23.000           -          25.358

25.000           -          27.563

   Mevcut                % 10.25 zamlı

30.000          -           33.075

35.000          -           38.588

40.000          -           44.100

45.000          -           49.613

50.000          -           55.125

