2026 emekli ve memur zammı netleşiyor! Yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu...
Emekli ve memur zam oranı netleşiyor. Yılın ikinci yarısı için ekim ayı enflasyonun belli olmasıyla emekli ve memurlar ile memur emeklilerinin alacağı zam da belli olmaya başladı. Peki yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar...
Yılın ikinci yarısı için ekim ayı enflasyonun belli olmasıyla emekli ve memurlar ile memur emeklilerinin alacağı zam da belli olmaya başladı. 2026'nın ilk ayında, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bir ipucu daha geldi. Zam oranını gösterecek 6 aylık veriden 4'ü belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.25 çıktı. 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.25 artış oluştu.
YENİ EMEKLİ MAAŞLARI
Mevcut % 10.25 zamlı
16.881 - 18.611
18.000 - 19.845
20.000 - 22.050
23.000 - 25.358
25.000 - 27.563