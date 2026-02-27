2026 faizsiz kredi veren bankalar: En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor? İşte detaylar...
Bankalar, 2026 yılı itibarıyla faizsiz kredi ve taksitli nakit avans limitlerinde yeni düzenlemelere gitti. Yapılan güncellemelerle birlikte müşteriler, 90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanma imkânına sahip olurken, geri ödemeler 3 ya da 6 ay vadeli taksit seçenekleriyle gerçekleştiriliyor. İşte, faizsiz kredi imkânı sunan bankalar…
Bankalar, faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını güncelleyerek, kredi tutarlarında güncellemeye gitti. Güncel uygulamalara göre beş banka, müşterilerine 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans imkânı sağlıyor.
Bu nedenle, 2026 Ocak itibarıyla faizsiz finansman imkânı sunan bankalar vatandaşların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer almaya başladı.
İşte, faizsiz kredi veren bankalara ilişkin öne çıkan detaylar…