2026 faizsiz kredi veren bankalar: En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor? İşte detaylar...

Bankalar, faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını güncelleyerek, kredi tutarlarında güncellemeye gitti. Güncel uygulamalara göre beş banka, müşterilerine 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans imkânı sağlıyor.