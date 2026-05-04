2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi | Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı için geri sayım başlamışken Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada emeklilere ödenecek ikramiyenin, Ramazan Bayramı'nda verilen tutarla aynı olacağını bildirdi. Buna göre emeklilere bu bayramda da 4.000 TL ödeme yapılacağı netleşti. Bayram arefesinin 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesi nedeniyle ikramiyelerin, bayram öncesinde hesaplara aktarılmasının planlandığı ifade ediliyor. Ödemelere ilişkin süreç ve takvim ise emekliler tarafından yakından takip ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Yaklaşık 16,5 milyon emekli, Kurban Bayramı kapsamında verilecek ikramiyeden yararlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altındaki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarına ödemelerin, mayıs ayı içinde aşamalı olarak hesaplara aktarılması bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış yapılmayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" ifadelerini kullandı.
