2026 kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları güncel liste
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların gündeminde ilk sıralarda kurbanlık fiyatları yer alıyor. Türkiye genelinde besicilerden gelen ilk veriler, 2026 yılına ait büyükbaş ve küçükbaş hayvanların canlı kilo fiyatlarının netleşmeye başladığını gösteriyor. İl il değişiklik gösteren fiyatlar ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte detaylar...
2026 Kurban Bayramı öncesi kurbanlık piyasası hareketlenirken, fiyatlar da netleşmeye başladı. Besicilerin paylaştığı verilere göre büyükbaş ve küçükbaş hayvanların canlı kilo fiyatları, artan maliyetlerle birlikte şekilleniyor. Güncel kurbanlık fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
2026 yılında kurbanlık fiyatları, artan yem giderleri ve enflasyonun etkisiyle geçen yıla kıyasla yükseldi. Türkiye genelinde rakamlar bölgeye göre değişiklik gösterse de ortalama fiyat aralıkları şekillenmeye başladı.
Geçtiğimiz yıl İstanbul'da büyükbaş hayvanlar 90 bin ile 250 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlıklar ise 10 bin ile 25 bin TL bandında alıcı buluyordu. Bu yıl ise küçükbaş fiyatlarının 18 bin ile 45 bin TL, büyükbaşların ise 140 bin ile 400 bin TL arasında olması öngörülüyor.