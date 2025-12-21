2026 maaş tablosu ortaya çıktı: Erdursun memur, emekli zammı ve promosyon tahminini paylaştı

Memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları için belirleyici dönemece girildi. Milyonlarca vatandaş, hangi maaşın ne kadar artacağını yakından takip ederken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.