2026 maaş tablosu ortaya çıktı: Erdursun memur, emekli zammı ve promosyon tahminini paylaştı
Milyonlarca emekli için ocak zammı hesaplamaları devam ediyor. Beş aylık enflasyon farkı yüzde 11,20 olurken, nihai emekli zammı TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı verisiyle netlik kazanacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun beklenen maaş artışına ilişkin önemli bilgiler paylaşarak kimin ne kadar zam alacağını tek tek hesapladı. Özgür Erdursun, emekli banka promosyonu alacak emekliler için de rakam verdi.
Memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları için belirleyici dönemece girildi. Milyonlarca vatandaş, hangi maaşın ne kadar artacağını yakından takip ederken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
Erdursun, Tgrthaber.com'a yaptığı açıklamalarda, 2026 yılı maaş artışlarının yalnızca aylıkları değil, emeklilere ödenen banka promosyonlarını da yukarı çekeceğini vurguladı. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zamlarının etkisiyle maaşların yükselmesi halinde, bankaların emeklileri kendi bünyelerine çekmek için promosyon tutarlarını artırmak zorunda kalacağını belirtti.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun, 2026’da yapılacak zamların ardından emekli banka promosyonlarında da yeni rekorların görülebileceğini ifade ederek, promosyon tutarlarına ilişkin öngörüsünü de paylaştı.