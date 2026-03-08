2026 mart ayı emekli promosyon yarışı kızıştı: Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi?

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan emeklilere özel 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ödenmektedir.

Banka ayrıca 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart’ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık sunmaktadır.

1-31 Mart 2026 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası'ndan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecek.

Halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK Emeklilerinden; 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecek.