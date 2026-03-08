2026 mart ayı emekli promosyon yarışı kızıştı: Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi?
Mart 2026 itibarıyla emekli promosyon kampanyaları güncellendi ve bankalar arasındaki rekabet iyice arttı. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, en yüksek promosyon veren bankaları araştırmaya başladı. Kamu ve özel bankalar emeklileri kendi bünyelerine çekmek için promosyon tutarlarını artırırken, bazı kampanyalarda toplam ödeme 30 bin TL’nin üzerine kadar çıkabiliyor.İşte 2026 yılı için bankaların sunduğu en güncel emekli maaşı promosyonları ve kampanyalar...
Emekliler, Mart 2026 itibarıyla bankaların sunduğu güncel promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hazırlanan bu kampanyalarda bankalar, maaşını kendi bünyesine taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere nakit promosyon ödemesi yapıyor.
Kamu bankaları ve özel bankalar arasındaki rekabet, promosyon tutarlarının her yıl artmasına neden olurken emekliler de en yüksek promosyon veren bankayı araştırıyor. İşte, banka banka güncel ve yeni emekli promosyon tutarı 2026
ZİRAAT BANKASI
SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur), maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alırlarsa 12.000 TL'ye kadar promosyon kazanabiliyor. Ödemeler, maaş tutarına göre değişiyor: 0-9.999,99 TL arası alanlar 5.000 TL, 10.000-14.999,99 TL arası alanlar 8.000 TL, 15.000-19.999,99 TL arası alanlar 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri alanlar ise 12.000 TL promosyon alabiliyor. Emekliler, bu kampanya kapsamında nakit avantajlarından yararlanabiliyor.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan emeklilere özel 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ödenmektedir.
Banka ayrıca 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart’ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık sunmaktadır.
1-31 Mart 2026 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası'ndan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecek.
Halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK Emeklilerinden; 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecek.