2026 Mayıs emekli promosyonları: En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte güncel rakamlar...
Mayıs ayı itibarıyla emekli promosyon kampanyalarında yeni bir dönem başladı. Bankalar, emekli müşterileri çekmek için promosyon tutarlarını güncellerken, sunulan teklifler de dikkat çekici seviyelere ulaştı. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank gibi kamu bankalarının yanı sıra İş Bankası, Garanti BBVA ve Yapı Kredi gibi özel bankalar da promosyon yarışına dahil oldu. Bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan müşterilere belirli şartlar doğrultusunda nakit promosyon ödemesi yapıyor. Peki, "En yüksek promosyon veren banka hangisi?" İşte 2026 Mayıs güncel emekli promosyon kampanyaları...
Emekli banka promosyon kampanyalarında yaşanan son dakika gelişmeleri SSK, Bağkulular tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yüksek maaş alan emekliler için sunulan promosyon miktarları daha üst seviyelere çıkabiliyor.
Bununla birlikte ek kampanyalar, otomatik ödeme talimatı ve kredi kartı kullanımı gibi şartlar da toplam promosyon tutarını artırabiliyor. Emekli promosyon kampanyaları genellikle 3 yıl maaş alma taahhüdü karşılığında sunulurken, bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte ek avantajlar da dikkat çekiyor.
Peki, "En yüksek promosyon veren banka hangisi, emekli banka promosyonu ne kadar oldu?" İşte detaylar...
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCELLENDİ MAYIS 2026
Bankalar Masyı ayına özel emekli promosyon kampanyalarını güncellediler. İşte banka banka en güncel emekli promosyon tutarları
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.