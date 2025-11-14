2026 memur maaşı ne kadar olacak, zam oranları kaç, enflasyon farkı ne?
2025 sonuna adım adım ilerlerken gözler 2026’da yapılacak zam oranlarında. Asgari ücret için artışın ne kadar olacağı merak konusu olurken, memurlar da kendi maaşları için ne kadarlık zam yapılacağını merak ediyor. Peki 2026’da memur maaşı ne kadar olacak, enflasyon farkı ve tüm detaylar…
2026 geliyor ve gözler bir sonraki yıl yapılacak maaş zamlarında. Asgari ücretliler için Aralık ayında ilk görüşmeler başlayacak. Peki memurlar 2026’da ne kadar maaş alacak, zam oranı ve enflasyon farkı nedir?
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK - 2026
TÜİK’e göre ekim ayında TÜFE yıllık yüzde 32,87, aylık yüzde 2,55 oldu. 12 aylık ortalama yüzde 37,15 olarak hesaplandı. Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23, yıllık enflasyon yüzde 33,29’du. Son dört ayda oluşan enflasyon farkı memur ve emekli memur aylıkları için yüzde 5 seviyesinde.
Buna göre memur maaşı için şu senaryo masada:
- Temmuz 2025’te en düşük memur maaşı 43.726 TL’den 50.503 TL’ye yükselmişti.
- Ocak 2026’da önce 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak, ardından 2026 Ocak toplu sözleşme zammı yüzde 11 uygulanacak.
- 2025 yılı enflasyonu yüzde 30 gerçekleşirse, toplam artış yaklaşık yüzde 17,79. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 59.487 TL’ye çıkıyor.
Emekli memur ve SSK–BAĞ-KUR zammı farkı
- Yıllık enflasyon yüzde 30 olursa emekli memur aylıkları ocakta yüzde 17,79 artacak; en düşük emekli memur aylığı 22.670 TL seviyesine ulaşacak.
- SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için ocak zammı yaklaşık yüzde 11,42 tahmin ediliyor; emekli memur ile arada 6,37 puan fark oluşuyor.
- Yıllık enflasyon yüzde 31’de fark 6,42 puan; yüzde 32’de 6,46 puan; yüzde 35’te 6,61 puana kadar çıkıyor.